Она напомнила желающим искупаться, что даже волнорезы не гарантируют безопасность.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждает об усилении минной опасности на южных побережьях страны.

Об этом она сказала в эфире телемарафона: "Мощный шторм способствовал тому, что на побережье и непосредственно прибрежную полосу воды принесло очень много мин. За прошедшие двое суток более 10 таких мин подорвалось", - отметила представительница.

Она добавила, что только две из них были уничтожены контролируемо, а остальные - это были самовольные взрывы на определенном расстоянии от берега, а также по урезу воды - вплоть до повреждения зданий на побережье.

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В результате взрывов никто из украинцев не пострадал. Люди не находились рядом из-за ограничений по поводу посещения побережья на этих территориях.

"Но минная опасность снова усилилась. Что может быть связано не только с тем, что шторм все подрыв и принес, а с тем, что мин стало больше", - подчеркнула Гуменюк.

В то же время, говоря о посещении людьми побережья в летний сезон, пресс-секретарь отметила, что украинцы часто полагаются, например, на волнорезы, которые есть в Одессе, считая, что они обеспечивают им безопасность.

"Я хочу напомнить, что если сдетонирует мина даже за волноломом, то ее осколки могут достигать по меньшей мере 200 метров. И это очень мощные ранения могут быть. А также, напомню, что гидроудар в воде - очень мощный - может привести к разрыву внутренних органов, а также к летальным последствиям", - подчеркнула Гуменюк.

Она призвала людей прислушиваться к рекомендациям военного командования.

На побережье Черного моря взорвалось несколько "неизвестных" мин

Как сообщал УНИАН, на днях в оперативном командовании "Юг" заявили, что на побережье Одесской и Николаевской областей взорвалось несколько мин неизвестного происхождения.

В частности, утром 26 июля вблизи одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде двух мин. А вечером предыдущего дня на побережье Николаевщины вынесло мину, которая также самовольно сдетонировала, в результате чего было повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта.

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