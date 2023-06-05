Следователи упустили эту находку из виду, хотя о ней сообщал оператор газопровода.

Первая независимая экспедиция к месту диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море сделала неожиданную находку – ботинок дайвера.

Журналист американского сайта The Grayzone Джефри Бродски, участвовавший в экспедиции, утверждает, что следователи упустили эту находку.

"Неизвестно, как долго ботинок находился на морском дне. Андерссон, организатор экспедиции, считает, что, возможно, ботинок был ранее покрыт осадком или грязью, которые переместили подводные течения или ударная волна взрыва. В противном случае непонятно, как следователи могли его пропустить", – пишет Бродски.

Журналист предполагает, что владельцем ботинка может быть водолаз, потерявший его при установке бомб. Другая его версия – владельцем мог быть человек, возвращавшийся на место происшествия уже после подрыва.

"Альтернативная версия – ботинок может принадлежать водолазу, которому приказали вернуться на место преступления, чтобы забрать неразорвавшийся заряд, предназначенный для неповрежденной линии "Северного потока-2", это теория, предложенная Сеймуром Хершем (американский журналист, известный материалами о массовых убийствах – УНИАН). Или, возможно, ботинок принадлежал коммерческому дайверу", – пишет Бродски.

В The Grayzone определили модель ботинка — Thor компании Northern Diver. В компании, однако, не берутся утверджать, что этот ботинок – их продукция.

"Это похоже на Thor, но я не могу могу быть уверен на 100%. Если это Thor, они использовались ранее дайверами в нефтяной и газовой промышленности. Это часть сухого водолазного костюма, обычно используемого в загрязненной воде, чтобы обезопасить дайвера", – сказал Нил Тордофф, директор по военным и коммерческим продажам компании Northern Diver.

Представитель компании также рассказал, что Northern Diver больше не изготовляет эти ботинки из-за перебоев в производстве, вызванных пандемией COVID-19. Похожие ботинки используют коммерческие дайверы по всему миру.

"Этот предмет используется во всем мире", – говорит Тордофф

The Grayzone, тем не менее, акцентирует, что эта модель похожа на ту, что используется Военно-морскими силами США.

"Водолазы ВМС Украины также были замечены в подобных ботинках", – добавляет Бродски.

Оператор газопровода "Северный поток-2" подтвердил, что ранее было известно об этом ботинке. По словам представителя, ботинок обнаружили в феврале, информацию об этом передали шведским следователям. Он также отвечает, что каких-либо водолазных работ в этом районе не проводили.

Взрывы на Северном потоке - что нужно знать

27 сентября 2022 года в районе российских газопроводов "Северный поток" произошли взрывы.

Вскоре западные СМИ заявили, что РФ в течение недель готовилась к этому атаке. РФ в свою очередь заявила, что виновны "англосаксы".

В апреле сообщалось, что в районе энергетических объектов Дания фиксировала активность дронов и кораблей накануне взрывов.

В марте стало известно, что накануне диверсии к месту взрывов шли корабли РФ со спецоборудованием. В конце апреля это подтвердили Вооруженные силы Дании.

В мае Международная группа журналистов-расследователей из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии нашла доказательства скрытого пребывания российских кораблей возле мест взрыва газопровода "Северный поток".

Вас также могут заинтересовать новости: