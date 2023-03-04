"Злостную нарушительницу" требуют наказать. К этому привлекли так называемых правоохранителей.

В аннексированном Крыма женщина на полную громкость включила в машине трек "Чернобаевка" и нарвалась на ярость Z-патриотов. Пророссийские жители полуострова обратились в полицию, требуя ее наказания.

Как сообщают оккупационные Telegram-каналы, местная бизнес-леди Анжелика К. слушала трек с призывами к ликвидации российских оккупантов в своей машине. На кадрах с паркинга видно, что женщина вышла из салона и стояла под звуки трека "Чернобаевка" украинской группы "Дети фристайла".

Пропагандистские каналы назвают эту песню "националистической", а саму женщину - "дамочкой с плохим музыкальным вкусом".

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"Учитывая тот факт, что украинская националистическая песня звучала в момент, когда автомобиль женщины находился на общественной парковке, многие пользователи соцсетей в комментариях отметили, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ, призвав правоохранительные органы разобраться в ситуации", – сообщают пропагандисты.

Песенные "диверсии": главные новости

Это уже не первый подобный случай с украинскими песнями на оккупированной территории. Ранее в оккупированном Мариуполе арестовали подростков, которые исполняли гимн Украины.

Перед этим в оккупированном Крыму женщина извинялась на камеру за песню Верки Сердючки на дискотеке, а диджей - за песню "Дикое поле" в караоке-баре.

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