В администрации кафе заявили, что "не поощряют" такое поведение.

В оккупированном Донецке уволили офицанток, которые на камеру спели гимн Украины.

Видео с их извинениями опубликовали Telegram-каналы. Сообщается, что инцидент произошел в кафе "Базилик". "Мы хотели попросить прощения за видео, которое мы сняли на работе вместе. Мы не хотели задеть чьи-то чувства. Это видео не несет никакого политического характера. Мы родились и живем в Донецке постоянно, и очень любим этот город. Искренне просим прощения", - сказали официантки.

Также в сети появилось обращение администратора заведения. Она говорит, что сообщила о произошедшем полицейским.

Видео дня

"Мы приносим свои извинения за видео, которое сняли официантки-стажерки на работе. Они больше не работают с нами, поскольку мы не разделяем их точку зрения и не поощряем такое поведение. Родителям и правоохранителям об этом уже сообщили", - сказала она.

Антиукраинская пропаганда РФ

Напомним, что в сентябре в оккупированном Мариуполе арестовали подростков, которые исполняли гимн Украины.

В оккупированном Крыму женщина извинялась на камеру за песню Верки Сердючки на дискотеке, а диджей - за песню "Дике поле" в караоке-баре.

Еще весной в Дагестане заставили извиняться школьницу, которая во время линейки назвала Путина "чертом" и потребовала свободы для Украины.

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