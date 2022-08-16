В сети уже появилось видео, где он извиняется за это.

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал диджея, который включил в караоке-баре "Краб" песню "Дике поле" украинского исполнителя YARMAK.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Инцидент произошел в городе Щелкино. Мужчину обвинили в том, что на проекторе в баре демонстрировалась якобы "нацистская символика".

"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, пояснив, что исполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", - говорится в решении суда.

Диджея арестовали на 10 суток с "конфискацией предмета административного правонарушения".

В сети уже появились видео, на которых сам диджей, хозяйка караоке-бара и мужчина, заказавший песню, извиняются за произошедшее.

Напомним, что на инцидент пожаловался российский пропагандист Олег Кашин.

"На вопрос, готов ли он (диджей - Ред.) включить гимн России, ответил, что только за 5 000 рублей, не меньше. Обычная песня в этом караоке стоит 100 рублей", - написал он в Facebook, отметив, что все руководство заведения поддерживает Украину.

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