Извинения записали на видео.

Жительнице оккупированного Крыма пришлось извиняться за то, что она включила украинскую музыку.

Видео, на котором в Ялте люди танцуют под песню "Ой, смереко", появилось в социальных сетях несколько дней назад. Также было опубликовано видео, где звучит песня Верки Сердючки "Гуляночка".

Уже 14 ноября в сети опубликовали видео, на котором женщина плачет и извиняется за то, что включила украинскую песню.

Видео дня

"Дорогие россияне, сыновья нашей родины, простите меня. Я вас всех люблю. Эта песня прозвучала... Я даже не специально ее поставила. Я хотела порадовать людей дискотекой. Простите меня. Я вас всех люблю. Нашим сыновьям скорейшей победы и возвращения домой. Мы победим. Я за Россию, я люблю вас всех. Простите меня", - говорит женщина.

Тем временем "глава администрации" Ялты Янина Павленко заявила, что в городе "никто не душит языки".

"Есть, конечно, вопрос к репертуару - насколько уместна сердючковская "щеневмерла" и пляски под нее (пусть останется на совести тех, кому было весело)", - заявила она.

Она назвала танцы на улице "стихийным концертом", репертуар которого не согласовали с "администрацией".

"В обстоятельствах разберутся правоохранители, сомнений в том нет", - написала Павленко.

Преследования за украинскую музыку в Крыму

Как сообщал УНИАН, в сентябре так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов призвал привлекать к ответственности тех, кто "скандирует проукраинские лозунги и поет националистические песни".

В Щелкино арестовали диджея, который включил в караоке-баре песню "Дике поле".

В Севастополе задержали мужчину, который в своей машине пел песню "Ой, у лузі червона калина". Его вычислили по камерам.

А в Белогорске уволили преподавателя, который включил студентам украинскую песню "Байрактар".

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