Российские оккупанты в Мариуполе арестовали подростков, которые пели гимн Украины. Детям угрожали, чтобы они "признали свою вину".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По его словам, детей оккупантам сдали местные жители.
"В Мариуполе арестовали подростков, певших Гимн Украины. Ожидаем. В том числе для этого и производили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, ради таких украинцев стоит бороться за город. Он заверил, что никакого прощения тому, кто содействует оккупанту.
"А мальчики и девочки – Вы настоящие. Настоящие молодцы. Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Вы – настоящие!" - подчеркнул советник городского головы.
Оккупанты угрозами заставили детей "признать свою вину".
Как ранее сообщал УНИАН, в школах оккупированного Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация". Кроме того, оккупанты вывезли все украинские учебники из местных школ.