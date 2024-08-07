Водителя временно отстранили от работы.

В "Киевпастрансе" завершили служебное расследование причин инцидента с трамваем на ул. Глубочицкой, произошедшего вчера, 6 августа. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что причиной являются "неосторожные действия водителя".

"Водитель находился вне транспортного средства. Обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и привело к неконтролируемому движению вагона... По результатам технического обследования вагона, он находился в технически исправном состоянии. Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор", - говорится в сообщении.

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На время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы.

Также объявлены выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела по безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

Как информируют в КГГА, во всех депо КП "Киевпастранс" с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, проведены внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.

"Окончательные результаты относительно причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы", - отмечают городские власти.

ДТП с участием трамвая в Киеве

Как сообщал УНИАН, телеграмм-каналы вчера распространили видео странного ДТП на Подоле в Киеве - на ул. Глубочицкой произошло столкновение трамваев. Местные паблики писали, что трамвай без водителя катился по рельсам сверху с немалой скоростью. По дороге зацепил автотранпорт, сообщалось об около 10 разбитых машин. Неуправляемый трамвай остановился, врезавшись в другой трамвай, который двигался на встречу.

На мсци инфицидента почти целый день проводились первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин ДТП. Движение транспорта по ул. Глубочицкой было длительное время затруднено в обоих направлениях.

В КП "Киевпастранс" заявили, что начали служебное расследование. Представитель "Киевпастранса" Олег Грищак сообщил, что из-за ДТП есть пострадавшие пассажиры трамвая, в который въехал неуправляемый вагон. По его словам, за медпомощью обратились 6 человек, трех пассажиров - госпитализировали.

Грищак тогда же сказал, что причина этого инцидента не в техническом состоянии вагона, а "есть вопросы к действиям водителя".

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