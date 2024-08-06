В Киевпастрансе пока не говорят, почему водитель покинул вагон трамвая, ссылаясь на продолжающиеся "определенные процедуры".

В Киеве в результате ДТП на ул. Глубочицкой, вызванного неуправляемым трамваем, травмированы 6 человек, трое - госпитализированы. Об этом сообщил представитель КП "Киевпастранс" Олег Грищак в эфире Киев24.

Как известно из распространенных еще утром в интернет-сети видео, "беспилотный трамвай" без людей быстро двигался вниз по улице Глубочицкой и остановился, только когда въехал в другой трамвай с пассажирами, который двигался по маршруту.

Информируя о том, есть ли пострадавшие пассажиры, Грищак сказал: "Зафиксировано 6 обращений к медикам. Трех пассажиров госпитализировали".

Видео дня

По его информации, причина, почему водитель покинул вагон и что делал в то время, когда трамвай неуправляемо двигался, ответить пока не может, потому что "продолжаются определенные процедуры".

"Но как только будут выяснены все обстоятельства, о них будет сообщено на официальных каналах коммуникаций. Сейчас специалисты разбираются, устанавливается, что именно стало причиной того, что водитель покинул трамвайный вагон", - отметил он.

По словам Грищака, на месте инцидента все еще продолжаются первоочередные следственные действия.

"Трамвай, сам вагон, исправен. Он прошел соответствующий осмотр утром и это все зафиксировано. В конце концов, и после ДТП, в результате первых проверок стало понятно, что причина этого инцидента не в техническом состоянии вагона. Вагон имел исправные тормоза и в целом отвечал всем техническим параметрам, чтобы работать на линии. Есть вопросы к действиям водителя. Известно, что все произошло именно из-за его определенных ошибочных действий. Это человеческий фактор", - заявил представитель "Киевпастранса".

Он сообщил, что движение трамвайного маршрута восстановлено пока только в направлении Контрактовой площади.

По словам Грищака, трамвайные вагоны после ДТП "подлежат восстановлению".

Трамвайное ДТП на Подоле

Как сообщал УНИАН, утром телеграмм-каналы распространили видео ДТП на Подоле в Киеве - произошло столкновение трамваев. Местные паблики информировали, что трамвай без водителя съехал сверху, разбив около 10 машин, и остановился, врезавшись в трамвай, который двигался на встречу.

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что предварительно в ДТП пострадали шесть человек, им оказывается медпомощь.

По информации Патрульной полиции, движение транспорта по ул. Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.

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