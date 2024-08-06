На месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы.

В Киеве на Подоле произошло столкновение трамваев. Предварительно пострадали шесть человек. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"На месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются. Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Трамваи № 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного", - говорится в сообщении столичных властей.

По информации Патрульной полиции, движение транспорта по ул. Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.

В то же время, местные паблики сообщают, что трамвай без водителя съехал сверху, разбив около 10 машин, и остановился он, врезавшись в трамвай, который двигался на встречу.

"Трамвай на полной скорости врезался в около 10 автомобилей и остановился только об другой трамвай. Пока неизвестно о количестве пострадавших", - говорится в Telegram-каналах.

Инциденты в Киеве

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве в результате падения дерева погибла женщина, еще трех человек госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Вечером 30 июля полицейским сообщили, что из-за падения дерева пострадали трое женщин и мужчина. Одна из раненых скончалась в больнице, еще одна - находится в тяжелом состоянии.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

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