Ребенок находится под наблюдением медиков.

Жуткая ситуация произошла в Киеве 14 января. Пьяная женщина порезала четырехлетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение от женщины, что она приехала в столицу с маленьким сыном, чтобы найти мужа, который не платит алименты, но не знает где оставить ребенка. Ювенальные инспекторы приехали на Привокзальную площадь, но женщину с ребенком не нашли.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который был вместе с женщиной, и выехали к нему домой. В доме инспекторы увидели нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом маленького мальчика в окровавленной одежде.

Полицейские отобрали у горе-матери нож и вызвали врачей. Предварительно, у мальчика непроникающее ранение спины. Ребенок находится под наблюдением врачей, ему ничего не угрожает.

Выяснилось, что женщина 1980 года рождения приехала из Житомирской области. Ее доставили в отделение полиции, а ювенальные инспекторы составили акт об изъятии ребенка. Социальная служба теперь должна определить, где мальчик будет жить дальше.

Как ранее сообщал УНИАН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области за разбойное нападение на 64-летнюю учительницу задержаны иностранец и двое подростков. Разбив стекло на двери, злоумышленники в масках проникли в дом, избили хозяйку и, угрожая ножом, отобрали деньги (более 4 тыс. грн) и золотую цепочку.

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