Подозреваемую в убийстве парня уже задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В одном из сел Николаевской области 30-летняя женщина в доме культуры ударила ножом в живот 25-летнего пьяного знакомого, поскольку он на дискотеке "проявлял к ней чрезмерное внимание". Пострадавший скончался на месте преступления.

Преступление произошел в Николаевском районе, правоохранители узнали о нем в субботу, 1 января, около 6:00, говорится на странице Полиции Николаевской области в Facebook.

"По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого...", – узнали правоохранители.

Читайте такжеНожом в грудь: во Львове арендатор убил квартиранта в новогоднюю ночьНачато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). Максимальное наказание за такое преступление – до 15 лет тюрьмы. Подозреваемая задержана.

Раньше в Николаеве произошел ужасный инцидент – погиб 34-летний работник частного мясоперерабатывающего предприятия. Мужчина обваливал туши скота и попал под пресс.

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