Злоумышленники вломились в дом к женщине, подозреваемые уже задержаны.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области за разбойное нападение на 64-летнюю учительницу задержаны иностранец и двое подростков.

Об инциденте сообщили в Белгород-Днестровском районном отделе полиции.

Преступление совершено 10 января примерно в 19.00 в одном в селе Глубокое Татарбунарской общины. Разбив стекло на двери, злоумышленники в масках проникли в дом, избили хозяйку и, угрожая ножом, отобрали деньги (более 4 тыс. грн) и золотую цепочку.

Когда злоумышленники скрылись, потерпевшая – 64-летняя учительница – позвонила в полицию, сотрудники которой оперативно установили личности подозреваемых. Выяснилось, что это – братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет, а также 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

"Фигуранты связаны через родственницу подростков, которые хорошо знали потерпевшую – несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а у иностранца есть с потерпевшей общие знакомые", – рассказали в полиции.

Читайте такжеВ Одесской области шестиклассник "заминировал" магазинДействия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (Разбой, сопряженный с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетние уже достигли возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такое преступление, таким образом, всем фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Одесской области 23-летний парень ударил ножом в живот своего отца, который напился и оскорбил его в рождественскую ночь. Пострадавший умер в больнице.

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