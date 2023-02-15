Они применяли против них физическое и психологическое насилие. Четырем работницам объявлены подозрения.

В Киеве правоохранители задержали недобросовестных воспитателей, которые совершали психологическое и физическое насилие над детьми, считая это правильными "методами" воспитания.

Как говорится на сайте Главного управления Нацполиции в городе Киеве, соответствующее подозрение объявили четырем "воспитательницам" специализированного учреждения для детей с нарушениями физического развития. Стоимость пребывания в таком заведении в среднем стоила родителям детей от 8-ми до 15-ти тысяч гривен.

Как прокомментировал старший следователь отдела расследования полиции Дмитрий Федорк, пытки в отношении детей воспитательницы совершали систематически.

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"Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задания фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - сказал следователь.

На данный момент правоохранители уже провели обыск по адресу расположения заведения, и месту жительства директора и изъяли доказательства их преступной деятельности против детей.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины – пытки, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят расследование относительно возможной причастности других воспитателей к издевательствам над детьми.

Насилие над детьми в Киевской области - громкие инциденты

Напомним, что правоохранители Киевской области достаточно часто фиксируют противоправные действия украинских воспитателей и в целом общества против детей. Недавно стало известно о задержании воспитательницы дома на Фастовщине, где она "воспитывала" сразу 19 детей и пытала малышей.

Тогда в Нацполиции призвали всех неравнодушных украинцев чаще обращать внимание на преступления против детей и вовремя сообщать о них правоохранителям.

Также полиция разоблачила и сообщили о подозрении 40-летней гражданке, которая занималась распространением детской порнографии.

Летом 2022 года общество возмутил еще один случай. Тогда правоохранители уличили женщину и ее сожителя в развращении детей. Взрослые привлекали их к созданию детской порнографии.

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