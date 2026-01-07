Могут ли Россия и Китай похитить президентов Украины и Тайваня: анализ эксперта

Операцию США по похищению Мадуро многие обозреватели оценивают как открытие ящика Пандоры, за чем последуют аналогичные операции от других стран.

Похищение Соединенными Штатами диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро вызвало волну критики, в том числе среди конгрессменов. Один из аргументов критиков: теперь Москва и Пекин получили "зеленый свет" для проведения аналогичных операций в Украине и на Тайване. Однако этот аргумент является крайне спорным, пишет на страницах Foreign Policy аналитик Декер Эвелет.

Россия и Китай не признают легитимности правительств соответственно Украины и Тайваня, поэтому в теории, если бы они попытались захватить Владимира Зеленского или президента Тайваня Лай Чин-де, у США теперь не было бы аргументов для осуждения таких действий.

Однако такая аналогия является ошибочной изначально, считает Эвелет. По мнению аналитика, критики операции по похищению Мадуро ошибаются, если считают, что Россия и Китай до сих пор сдерживались из-за политических или юридических последствий.

Эвелет напоминает, что Россия пыталась нейтрализовать президента Украины в первые недели полномасштабного вторжения, но диверсионные группы были уничтожены, а воздушный десант, который шел им на помощь - разбит. Аналитик также отмечает, что Китай включил убийство лидеров Тайваня в свои планы по военному вторжению на остров. Поэтому политические или моральные факторы Москву и Пекин здесь и так не сдерживают. Об уважении к международному праву речь тем более не идет.

По мнению аналитика, Россия и Китай не будут похищать президентов Украины или Тайваня не по каким-то моральным или юридическим причинам, а исключительно потому, что не способны провести операцию такого уровня сложности.

"Операция, проведенная в минувшие выходные, требовала от тысяч американских военнослужащих и разведывательных служб тесной координации с использованием самых современных технологий. Ее выполняли самые элитные силы, которые только могут выставить США, включая кибероперации, тайную разведку, подготовительные атаки на венесуэльские системы ПВО и использование высокоспециализированных вертолетов, которыми управляли чрезвычайно квалифицированные пилоты, вероятно, оснащенные секретными возможностями, известными очень немногим", - пишет Эвелет.

Аналитик отмечает, что США имеют редкое сочетание передовых технологий и многолетнего опыта проведения высокорискованных специальных операций. Такой комбинации опыта и возможностей не имеет ни одно другое государство.

Также Эвелет отмечает, что Венесуэла является очень слабой страной в том, что касается передовых военных и контрразведывательных возможностей. Чего нельзя сказать об Украине и Тайване. Там, где американцам было достаточно поразить несколько десятков целей, чтобы расчистить дорогу для спецназовцев, Китаю и РФ придется поразить сотни таких целей, что уже больше похоже на тотальную бомбардировку, чем на хирургически точную тайную операцию.

Как писал УНИАН, операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызывает в Украине противоречивую реакцию: с одной стороны, Киев опасается, что такие действия подрывают принципы международного права и могут ослабить аргументы Украины о незаконности российской агрессии, а с другой - воспринимает это как положительный удар по союзнику Путина, что потенциально ослабляет Россию экономически и политически.

Украинские эксперты отмечают важность последовательного соблюдения международного права, ведь выборочное его применение может сыграть против Украины, тогда как действия США в Венесуэле вызывают дополнительные сомнения в надежности американских гарантий безопасности, из-за чего Владимир Зеленский настаивает на их юридической обязывающей форме и избегает публичных комментариев, которые могли бы повредить отношениям с Вашингтоном.

