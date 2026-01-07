В 'ПриватБанке' подорожала валюта: курс доллара и евро 7 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,73 грн, а евро - 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 января, вырос на 15 копеек и составляет 42,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 50,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,15 гривни, а евро - по курсу 49,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 42,73 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 50,25 гривни.

Нацбанк установил на 7 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 6 января, - 42,42 грн/долл.)

Относительно евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,80 гривни за один евро, то есть гривна потеряла сразу 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,30 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 50,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,50 гривни за евро.

