40-летняя женщина сбывала в интернете за денежное вознаграждение фото- и видеоматериалы со сценами половых отношений откровенного порнографического содержания с участием детей.

Правоохранители Киева разоблачили и сообщили о подозрении 40-летней гражданке по факту хранения и сбыта детской порнографии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 40-летняя женщина сбывала в интернете за денежное вознаграждение фото - и видеоматериалы со сценами половых отношений откровенного порнографического содержания с участием детей.

По месту проживания подозреваемого стражи порядка провели обыск, в ходе которого изъяли фото - и видеоматериалы порнографического характера, компьютерную технику и мобильные терминалы. Проверяется информация о создании женщиной порнографического контента с привлечением ее собственных детей 14 и 9 лет.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также принято решение об изъятии у нее детей.

В случае доказательства вины злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина вместе с сожителем развращала своих детей и привлекала их к созданию детской порнографии.

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