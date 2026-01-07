Politico о гарантиях безопасности: США демонстрируют шаткое и показательное единство с Европой

США поддерживают план для Украины, но избегают четких обязательств, в частности относительно участия в развертывании миротворческих войск.

Европа и США продемонстрировали показательное единство в поддержке Украины во время саммита в Париже, где был представлен план долгосрочных гарантий безопасности для Киева. Речь идет, в частности, о мониторинге прекращения огня под руководством США и возможном развертывании британских и французских войск после заключения мирного соглашения с Россией, пишет Politico.

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что стороны "в значительной степени завершили протоколы безопасности", подчеркнув, что важно сделать конец войны окончательным. Он также публично похвалил президента Владимира Зеленского и его команду. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил договоренности о "надежных" гарантиях безопасности для Украины.

В то же время оптимистичные заявления не сняли беспокойства европейцев относительно реальной роли США. Вашингтон не подписал совместную декларацию коалиции желающих, а из финальной версии документа исчезли положения о прямом участии США в многонациональных силах и обязательства поддерживать их в случае нападения.

Видео дня

По данным издания, предыдущий проект предусматривал американскую разведывательную и логистическую помощь и так называемый "бэкстоп", однако эти формулировки были изъяты. На фоне угроз Дональда Трампа по Гренландии и других резких шагов США вопрос доверия к Вашингтону остается открытым.

Уиткофф избежал комментариев о Гренландии, зато заверил, что Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности" и США "будут рядом с Украиной". Зеленский, в свою очередь, отметил, что ключевые гарантии должны быть подкреплены решениями Конгресса США.

План коалиции желающих предусматривает юридически обязывающие гарантии безопасности, долгосрочную поддержку ВСУ и развертывание европейских многонациональных сил в Западной Украине, подальше от линии фронта. Великобритания и Франция уже заявили о готовности направить войска, тогда как ряд других стран, в том числе Германия, пока воздерживаются от четких обязательств.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не исключает участия немецких войск, но только после прекращения огня и решения Бундестага. В то же время Греция прямо отказалась от участия в военной миссии, допуская лишь другие формы поддержки, в частности морское наблюдение.

Таким образом, Европа делает шаг к собственной ответственности за безопасность Украины, но вопрос роли и надежности США в будущих гарантиях остается одним из ключевых и наиболее чувствительных.

Гарантии безопасности - что известно

Как сообщал УНИАН, после саммита "Коалиции желающих" в Париже США не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной относительно участия в миротворческих силах.

По данным западных СМИ, соглашение по гарантиям безопасности предусматривает отправку до 20 тысяч миротворцев в Украину в случае прекращения огня. По итогам саммита в Париже Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

Вас также могут заинтересовать новости: