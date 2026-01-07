Обильные снегопады в Украине: Трускавец превратился в настоящую зимнюю сказку (фоторепортаж)

Популярный город-курорт на Львовщине засыпало снегом.

В начале 2026 года большую часть территории Украины накрыли обильные снегопады, которые еще больше усилились с 6-7 января.

При этом гости и жители многих украинских городов увидели столько снега на улицах впервые за несколько лет – последние несколько зим были довольно бесснежные.

Трускавец засыпало снегом

В частности, довольно много снега в течение последних дней насыпало во Львовской области, в том числе в популярном городе-курорте Трускавец.

Видео дня

Сейчас замечательные снежные пейзажи можно увидеть как в историческом центре города, так и в городском парке.

При этом в Трускавце пока держится довольно комфортная средняя температуре -5 градусов по Цельсию, поэтому по городу и его окрестностям очень приятно гулять. В то же время в ближайшие выходные, согласно прогнозам, столбики термометров здесь могут спуститься до -14 градусов по Цельсию, но и снегопады должны утихнуть.

Снегопады в Украине и Европе

Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, в самые тяжелые выходные морозы в Украине только усилятся. Также ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер и гололед.

При этом от снегопадов страдает не только Украина – страны Западной и Центральной Европы также страдают от непогоды. В некоторых из них арктический холод вызвал настоящий транспортный коллапс.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.