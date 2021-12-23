Злоумышленники глумились над ребенком и насмехались над ним.

Педагог, которая работала заместителем директора в одной из начальных школ Соединенного Королевства Великобритании, вместе со своими 52-летним партнером насиловали девочку младше 13 лет и снимали издевательства над ней на видео. 42-летняя женщина глумилась над школьницей. Девочку они называли "маленькой игрушкой".

Педагог смеялась над школьницей во время изнасилований, передает издание Daily Mail.

44-летняя учительница и ее 52-летний избранник, как установила полиция, сняли серию ужасных видео, на которых они пристают к девочке и совершают над ней насильственные действия. Женщина при этом "хихикала" над ребенком.

Правоохранители узнали, что заместитель директора познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После этого они быстро перешли к обсуждению неприличных тем, а вскоре они начали издеваться над школьницей.

Женщина и ее партнер создали групповой чат с девочкой. В нем они писали ужасные вещи и обсуждали свои фантазии. Педагог не скрывала своих планов по изнасилованию девочки, которая была вынуждена жить в страхе. Взрослые называли ребенка своей "маленькой игрушкой".

На допросе педагог призналась в изнасиловании девочки. Но она заявила, что школьница якобы хотела принимать во всем этом участие. Судья был шокирован словами женщины.

Читайте такжеУчитель надевал фото учеников на секс-кукол и снимал с ними порно"Время от времени вы видите инциденты, обстоятельства которых почти невероятны. Это один из таких случаев. Это показывает, что человеческая порочность действительно не знает глубины", - отметил он.

Пару задержали во время того, как они пытались сбежать. Мужчина и женщина пытались выехать на автофургоне. Учительнице присудили 13 лет тюрьмы, а ее партнеру - 16. Родители детей, которые учатся в школе, где работала женщина, до сих пор находятся в шоке. Педагог всегда казалась доброй и милой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что учитель в США заставил детей играть в Холокост. Школьникам пришлось изображать Гитлера и смерть в газовой камере.

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