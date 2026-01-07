США вперше показали фото танка M1E3 Abrams

Фото демонстрируют танк, заметно отличающийся от ранее представленного концепта AbramsX.

Армия США опубликовала первые фото, демонстрирующие отдельные элементы конструкции раннего прототипа новой модификации Abrams, которая получила обозначение M1E3. Об этом сообщает The War Zone.

"Мы с гордостью объявляем о завершении разработки первого раннего прототипа M1E3 - демонстратора передовых технологий, призванного революционизировать поле боя", - сообщает в свою очередь Армия США.

Среди ключевых особенностей танка называют "продвинутую программную интеграцию", "улучшенную мобильность" и "беспрецедентную огневую мощь".

Два доступных на данный момент фото дают лишь ограниченное представление о прототипе. Вероятно, на одном из них показан вид танка спереди. Второе, судя по всему, также демонстрирует носовую часть, но под соответствующим углом - вдоль борта.

Не исключено, что на обоих снимках изображена кормовая часть машины с башней, повернутой назад.

По мнению специалистов, разработка далека от финальной, но ее основные черты в целом понятны.

Башня танка очень напоминает башни уже существующих модификаций M1, однако, вероятно, имеет несколько более низкий силуэт. Пушка очень похожа на 120-миллиметровую M256, установленную на других вариантах Abrams.

Ранее высказывались предположения, что новейшая версия танка может получить пушку большего калибра или более совершенную пушку. Такая возможность для M1E3 все еще остается.

Что касается корпуса, то его видимые элементы существенно отличаются от существующих версий Abrams - независимо от того, рассматривается танк спереди или сзади.

Отметим также, что танк заметно отличается от концепта AbramsX. Последний был представлен еще в 2022 году. Его позиционировали как переходный этап между M1A2 SEPv3 и SEPv4 к танку следующего поколения.

