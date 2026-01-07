США захватили российский нефтяной танкер в Атлантике

Американские военные уже поднялись на борт танкера Marinera.

Соединенные Штаты захватили в Атлантике нефтяной танкер Marinera под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования, сообщили в среду агентству Reuters двое американских чиновников.

Обновлено 16.25.Европейское командование ВС США официально подтвердило захват танкера американскими десантниками.

"Судно было арестовано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro", - говорится в сообщении.

Танкер, первоначально известный как Bella-1, прошел сквозь морскую "блокаду" санкционированных танкеров и отказал Береговой охране США в разрешении подняться на борт.

Источники сообщили, что операцию выполняют Береговая охрана и военные США. Они добавили, что российские военные суда находились рядом во время операции, в частности российская подводная лодка.

В то же время журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщает, что американские военные поднялись на борт танкера Marinera.

"По словам официальных лиц, американские военные поднялись на борт танкера, который подпадает под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка. Танкер ранее назывался Bella 1, но был перерегистрирован и стал российским судном", - пишет Томлинсон в Х.

Ранее WSJ писало, что Россия задействовала подводную лодку и другие военные корабли для сопровождения нефтяного танкера, который пытался избежать задержания американской Береговой охраной в Атлантическом океане.

Танкеры из "черного списка" США у берегов Венесуэлы

Как сообщалось сегодня, 5 танкеров из "черного списка", которые работали в Венесуэле и находятся под санкциями США за перевозку "запрещенной" нефти, сменили флаги на российские.

Журналисты считают, что это может быть не полный перечень подсанкционных кораблей, которые решили "перекраситься", вероятно, надеясь таким образом на защиту.

По данным официального российского реестра судов, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые работали в водах Венесуэлы в течение последних недель, также перешли под российский флаг, продолжая тенденцию смены флага среди судов, находящихся под санкциями США.

