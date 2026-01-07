Общаются, как светлячки: ученые сделали потрясающее предположение об инопланетянах

Ученые разработали модель, чтобы исследовать, как разумные инопланетяне могли бы создавать сигналы, не имеющие закодированного значения.

Развитые инопланетные цивилизации могут общаться между собой открытым способом, используя световые вспышки - так же, как это делают светлячки. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом исследовании, которое может открыть новые подходы к поиску внеземных цивилизаций.

Отмечается, что до сих пор астрономы преимущественно искали странные радиосигналы с далеких планет или необычные тепловые следы, которые могли бы свидетельствовать о наличии высоких технологий. Однако такой подход может быть слишком "человекоцентричным", то есть базироваться на попытках понять внеземные формы жизни сквозь сугубо человеческую призму. Иными словами, не исключено, что он не учтет возможные цивилизации, принципиально отличающиеся от нашей.

Общаются, как светлячки

В новом мысленном эксперименте исследователи из Университета штата Аризона предлагают совершенно иной способ, которым развитые инопланетяне могли бы общаться с другими внеземными цивилизациями. В частности, светлячки передают информацию с помощью определенных узоров световых вспышек, которые выделяются на фоне окружающей среды и других светлячков. Каждый вид этих жуков эволюционировал так, что имеет уникальные схемы вспышек, благодаря которым особи могут распознавать "своих".

Хотя сами светлячки не осознают значения этих сигналов, их вспышки сообщают о присутствии насекомого и его идентичности на фоне "шумной" природной среды. Подобным образом развитые инопланетяне, по мнению ученых, также могут посылать сигналы в виде двоичного узора "включено/выключено". Такие вспышки могут не нести конкретного смысла, но четко выделяться на фоне естественного космического фона ярких звезд и галактик.

Новый способ поиска внеземной жизни

Ученые разработали модель, вдохновленную светлячками, чтобы исследовать, как разумные инопланетяне могли бы создавать сигналы, которые четко отличаются от фона, но не имеют закодированного значения.

В статье говорится, что одними из самых ярких фоновых объектов во Вселенной являются пульсары - вращающиеся нейтронные звезды, излучающие регулярные, предсказуемые и периодические радиоимпульсы. Исследователи смоделировали сигналы примерно 150 известных пульсаров и создали искусственный сигнал, который четко выделяется на таком фоне. Они также учли энергетические затраты, необходимые для его создания.

"Это позволило оценить, какой тип искусственного сигнала был бы наиболее заметным на фоне пульсаров и одновременно требовал бы относительно небольших энергетических ресурсов - вполне доступных для развитой цивилизации", - пишет The Independent.

Ученые пришли к выводу, что искусственные сигналы могут быть значительно более отчетливыми, чем естественное излучение пульсаров, если их создает развитая инопланетная цивилизация. Это означает, что обнаруживаемые сигналы инопланетян не обязательно должны быть понятными для нас - им достаточно быть маловероятными с точки зрения естественных процессов, заключают исследователи.

"Наша модель демонстрирует, что инопланетные сигналы не обязательно должны быть сложными, и нам не нужно понимать их содержание, чтобы их идентифицировать", - отмечают авторы исследования.

