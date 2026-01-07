В Украине изменился размер дохода для получения льготы: в Пенсионном фонде раскрыли детали

Без учета доходов льготы предоставляются участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.

В Украине в 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица (с 1 января 2026 года - 3 328 грн), умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660 грн.

"То есть в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется с учетом доходов, могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн", – пояснили в ПФУ.

Если доход семьи льготника превышает доход, дающий право на льготу, человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.

При этом в фонде подчеркнули, что без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Изменения в социальных выплатах в 2026 году

Ранее УНИАН писал, как изменится размер ряда социальных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума с 1 января.

Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала, как начисляется пенсия по инвалидности в Украине и стоит ли ожидать роста суммы в 2026 году. Согласно законодательству, такой вид помощи выплачивается в процентах от пенсии по возрасту и зависит от установленной группы.

