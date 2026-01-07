Имплементация СВАМ без переходных механизмов может привести к деиндустриализации и потере рабочих мест, - ІСС Ukraine

В краткосрочной перспективе масштабная модернизация для большинства предприятий нереалистична.

Введение европейских экологических норм без учета военного положения несет высокий риск деиндустриализации Украины. Об этом заявил президент ІСС Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя введение Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) и новые экологические нормативы.

По его словам, новые требования по сокращению выбросов являются частью климатической политики ЕС и глобального курса на декарбонизацию, однако для Украины их имплементация происходит в принципиально других условиях - полномасштабной войны. Часть предприятий работает с перебоями, часть подверглась разрушениям или релокации, логистика затруднена, а доступ к инвестициям ограничен.

"Без гибких переходных периодов и специальных режимов для воюющей страны экологические нормы могут стать не инструментом развития, а дополнительным фактором давления на промышленность", - подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе масштабная модернизация для большинства предприятий нереалистична - сейчас, по его словам, можно закладывать основу для будущей трансформации - проводить аудит выбросов, оценивать технологические разрывы с европейскими стандартами и готовить проекты для участия в международных программах восстановления. Но в условиях военного положения бизнес вынужден направлять ресурсы на сохранение производства, персонала, энергетической и физической безопасности.

Отдельно президент ІСС Ukraine обратил внимание на неравные условия для украинской и европейской промышленности. Европейские компании проходили "зеленую" трансформацию десятилетиями при активной государственной поддержке - через гранты, фонды и компенсационные механизмы. Украинская же промышленность таких инструментов пока не имеет, но одновременно выполняет критическую роль для экономики и обороноспособности.

"Если механизмы CBAM и другие экологические ограничения будут применяться без учета военного положения, это может привести к сокращению производства, потере экспортных рынков и рабочих мест", - подчеркнул он.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) также предостерегли, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в нем не будут определены реальные источники финансирования трансформации. Сейчас только модернизация металлургии требует €12 млрд, а общая потребность в финансировании климатического плана - более €100 млрд: в условиях войны, энергокризисов и падения производства такие инвестиции невозможны без поддержки международных партнеров.