Имплементация СВАМ без переходных механизмов может привести к деиндустриализации и потере рабочих мест, - ІСС Ukraine

Введение европейских экологических норм без учета военного положения несет высокий риск деиндустриализации Украины. Об этом заявил президент ІСС Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя введение Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) и новые экологические нормативы.
По его словам, новые требования по сокращению выбросов являются частью климатической политики ЕС и глобального курса на декарбонизацию, однако для Украины их имплементация происходит в принципиально других условиях - полномасштабной войны. Часть предприятий работает с перебоями, часть подверглась разрушениям или релокации, логистика затруднена, а доступ к инвестициям ограничен.
"Без гибких переходных периодов и специальных режимов для воюющей страны экологические нормы могут стать не инструментом развития, а дополнительным фактором давления на промышленность", - подчеркнул Щелкунов.
Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе масштабная модернизация для большинства предприятий нереалистична - сейчас, по его словам, можно закладывать основу для будущей трансформации - проводить аудит выбросов, оценивать технологические разрывы с европейскими стандартами и готовить проекты для участия в международных программах восстановления. Но в условиях военного положения бизнес вынужден направлять ресурсы на сохранение производства, персонала, энергетической и физической безопасности.
Отдельно президент ІСС Ukraine обратил внимание на неравные условия для украинской и европейской промышленности. Европейские компании проходили "зеленую" трансформацию десятилетиями при активной государственной поддержке - через гранты, фонды и компенсационные механизмы. Украинская же промышленность таких инструментов пока не имеет, но одновременно выполняет критическую роль для экономики и обороноспособности.
"Если механизмы CBAM и другие экологические ограничения будут применяться без учета военного положения, это может привести к сокращению производства, потере экспортных рынков и рабочих мест", - подчеркнул он.
Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) также предостерегли, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в нем не будут определены реальные источники финансирования трансформации. Сейчас только модернизация металлургии требует €12 млрд, а общая потребность в финансировании климатического плана - более €100 млрд: в условиях войны, энергокризисов и падения производства такие инвестиции невозможны без поддержки международных партнеров.