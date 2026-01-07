Известная американская актриса заявила, что ее уволили из-за громкого развода

Гвинет тяжело переживала период расставания с Крисом Мартином.

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ее уволили из фильма из-за развода с вокалистом Coldplay Крисом Мартином.

В подкасте "Good Hang" звезда фильмов "Влюбленный Шекспир" и "Мстители" заявила, что создатели ленты, название которой она не рассекречивает, считали ее слишком эмоциональной в то время.

"Я должна была сняться в фильме сразу после сознательного развода с Крисом, и в прессе было много резких заявлений... Я думаю, дистрибьютор подумал что-то вроде: "Она может быть слишком горячей, чтобы к ней прикасаться" и меня уволили", - рассказала Гвинет.

Кстати, актриса заявила о разводе в 2014 году. Тогда, по ее словам, она сильно зациклилась на этой теме и тяжело переживала период расставания.

К слову, сейчас Пэлтроу уже семь лет браке с телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком. В прошлом году ходили слухи, что пара переживает кризис в отношениях.

По словам инсайдеров, между ними заметно напряжение, ведь Гвинет активно возвращается к актерской карьере, а Фэлчак все больше времени проводит в Лос-Анджелесе, работая над новыми проектами. Однако пара официально не комментировала эти предположения.

