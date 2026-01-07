ЗРК Raven представляет собой сочетание пусковой под ракеты AIM-132 ASRAAM и грузовика Supacat.

Силы обороны Украины получили все обещанные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) типа Raven от Великобритании. Это подтвердило Минобороны страны в ответ на запрос от депутата консервативной партии Бена Обезе-Джекти, сообщает Defense Express.

"Украине поставлено 13 зенитных ракетных комплексов Raven, что предоставляет подразделениям возможность быстро защищаться от российских воздушных угроз", - цитирует слова министра по делам венетарнов Аль Карнса издание UK Defence Journal. Никаких других подробностей об этом ЗРК в рамках ответа от британского Минобороны не сообщается.

Впервые же о том, что Украина получила Raven стало известно в 2023 году, впоследствии даже украинские Воздушные силы показывали работу этого ЗРК, но детали о нем обнародовали только в прошлом году. В частности, в мае 2025 года стало известно, что Силам обороны уже поставлено 8 таких ЗРК и анонсирована поставка еще 5-ти, которая уже состоялась. Таким образом, на передачу 5-ти единиц ЗРК Raven британцам понадобилось ориентировочно 7 месяцев (с учетом, что сообщение о передаче не привязано непосредственно к отправке последней машины или машин, которая могла произойти раньше).

Также в издании предполагают, что для Украины может быть заказана дополнительная партия ЗРК Raven.

