Как стелс-истребители запускают ракеты и остаются невидимками для радаров

Внутренние отсеки, пассивные сенсоры и специальное покрытие позволяют F-22 и F-35 атаковать, не раскрывая себя.

Современные истребители-невидимки, в частности F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способны запускать ракеты, почти не раскрывая своего местонахождения для вражеских радаров. Ключевую роль в этом играют внутренние отсеки для вооружения и ряд инженерных решений, разработанных для минимизации радиолокационной заметности, пишет Wionews.

В отличие от обычных боевых самолетов, стелс-истребители не несут ракеты на внешних пилонах. Все оружие размещается внутри фюзеляжа, что сохраняет гладкую форму самолета и не отражает радиоволны. В то же время открытие отсека даже на короткое время создает потенциальный риск разоблачения.

Чтобы минимизировать эту угрозу, двери отсеков открываются менее чем на секунду. По данным военных обозревателей, уязвимое "окно" настолько короткое, что вражеские радары часто не успевают зафиксировать стабильный сигнал. Дополнительно дверь имеет зубчатые, пилообразные края, которые рассеивают радиолокационные волны даже в момент запуска ракеты.

Важную роль играет и внутреннее покрытие отсеков. Они покрыты специальными материалами, поглощающими радиолокационное излучение, чтобы волны, попадающие внутрь, не отражались обратно к источнику обнаружения.

Сами ракеты не "выпадают" из самолета - их выталкивают пневматические или гидравлические пусковые системы высокого давления. Это позволяет мгновенно закрыть двери отсека сразу после пуска и сохранить стелс-профиль самолета.

Кроме того, пилоты часто не включают собственные радары во время атаки. Наведение осуществляется через пассивные сенсоры или каналы передачи данных от других самолетов и систем, что позволяет избежать электронного "излучения", по которому противник мог бы определить позицию истребителя.

Современные ракеты также используют технологию Lock-On After Launch - захват цели после запуска. Это позволяет выпустить ракету без немедленного наведения, а данные о цели передать уже после того, как оружие покинуло отсек и дверь снова закрыта.

В результате даже в момент атаки истребители-невидимки остаются сложной мишенью для радаров, сохраняя одно из своих главных преимуществ - скрытность на поле боя.

