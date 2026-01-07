143 механизированная бригада получила машину скорой помощи от 'Украинской команды', - Палатный

Бригада участвовала в боях под Бахмутом и Изюмом, в освобождении Харьковщины, а сейчас выполняет специальные задачи на разных горячих направлениях.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал "скорую помощь" 143 отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Каждая машина скорой помощи, переданная на передовую, это сохранение самого ценного - жизни и здоровья наших защитников. "Украинская команда" передала "скорую" бойцам 143 отдельной механизированной бригады", - написал Артур Палатный.

Эта бригада участвовала в боях под Бахмутом и Изюмом, в освобождении Харьковщины. А сейчас выполняет специальные задачи на различных горячих направлениях, отметил руководитель "Украинской команды".

"Желаем им вернуться домой живыми и невредимыми. И быть уверенными: если станет горячо, помощь приедет мгновенно", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения отправила на передовую более 100 внедорожников, грузовиков, "скорых" и другой автомобильной техники. Также волонтеры передали защитникам более 3700 дронов, почти 200 зарядных станций, десятки систем РЭБ, "Старлинков", ситкометов и тому подобное.