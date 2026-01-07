Когда средняя зарплата в Украине составит $1000: ответ экономиста

Олег Гетман отметил, что зарплаты никогда не растут по чьему-то пожеланию.

Средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не раньше чем через 3-4 года. Такое мнение в эфире "Ранок. Live" высказал экономист Олег Гетман.

"Зарплаты никогда не растут по чьему-то пожеланию, даже по пожеланию государства. Потому что заработные платы - это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников. Это свободная рыночная экономика, и зарплаты складываются в соответствии со свободным рынком, указания государств здесь просто ни при чем", - объяснил эксперт.

По его словам, средняя зарплата в Украине будет расти постепенно, примерно нынешними темпами - на 15-20% в год.

"Сейчас имеем где-то 650 долларов среднюю зарплату. Поэтому чтобы достичь минимальных европейских ставок где-то в 1000 долларов, нам нужно будет 3-4 года. Ожидать этого в короткие сроки почти невозможно", - сказал экономист.

Он отметил, что больше всего на уровень зарплаты влияют такие факторы, как инновации, дефицит рабочей силы и мировая конъюнктура продукции.

"Поэтому 1000 долларов за 3-4 года - это самое большее, что можно ожидать", - резюмировал Гетман.

Зарплаты в Украине - последние новости

Средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла почти на 1% по сравнению с октябрем, до 27 167 гривень, сообщила Государственная служба статистики. Больше всего платят в Киеве - жители столицы в ноябре в среднем получали 40633 гривни. В тройку лидеров также вошли Днепропетровская (31 706 грн) и Луганская (31 340 грн) области.

За прошлый год в Украине изменились заработные платы военных - в ряде областей зафиксирован прирост окладов, хотя есть и те регионы, где ситуация с оплатой труда ухудшилась. По данным OLX Работа, медианная зарплата военнослужащих в ноябре 2025 года составила 70,5 тыс. грн против 70,3 тыс. грн в ноябре 2024-го.

