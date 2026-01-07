Россия вербует иностранцев для войны в Украине через игровое приложение, - Bloomberg

Вербовка через игровое приложение вызвала скандал в ЮАР, ведь один из завербованных геймеров погиб на войне в Украине, судьба другого остается неизвестной.

Россия вербовала южноафриканцев через Discord для войны в Украине. Двое мужчин в возрасте около 20 лет покинули Южную Африку в июле прошлого года после общения в игровом приложении с лицом, представившимся как @Dash, пишет Bloomberg.

Им предложили подписать годовой контракт в российской армии возле Санкт-Петербурга. После базовой подготовки один из солдат погиб на передовой в Луганской области в октябре 2024 года, а местонахождение другого пока неизвестно.

Вербовка российской стороной вызвала критику и юридические последствия. Война за иностранное государство или ее поддержка являются незаконными в ЮАР с 1998 года. В конце ноября арестованы женщина из государственного радио и четыре мужчины по обвинению в вербовке, им предъявлены обвинения, а следующее слушание назначено на 10 февраля.

Южноафриканцам обещали возможность получить российское гражданство и продолжить образование после службы. По словам источников, такая вербовочная практика возникла на фоне больших потерь российской армии в Украине и нехватки личного состава.

Россия также вербовала граждан других африканских стран, включая Кению, Камерун и Буркина-Фасо, однако ни в одном из этих случаев не использовались игровые приложения для коммуникации.

Кадровые проблемы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в 2025 году РФ сделала ставку на тактику инфильтрации и наступательные действия силами легкой моторизованной техники на фронте, что привело к большим потерям в личном составе.

Американский военный аналитик и старший научный сотрудник фонда The Carnegie Endowment Майкл Кофман считает, что в случае сохранения такой тенденции, в 2026 году в РФ могут начаться проблемы с укомплектованием личного состава в подразделениях и с наличием рабочей силы.

