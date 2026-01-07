США отказались подписать совместное коммюнике по миротворцам в Украине, - Politico

США воздержались от обязательств по миротворцам в Украине, тогда как Франция готова направить войска после завершения боевых действий.

После саммита "Коалиции желающих" в Париже США не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной относительно участия в миротворческих силах. Об этом сообщает Politico.

По словам спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, протоколы безопасности в значительной степени согласованы, но участие американских войск в миротворческой операции не было согласовано. Франция, в свою очередь, готова направить "несколько тысяч военнослужащих" после прекращения боевых действий, сообщил Эммануэль Макрон.

Насущным вопросом остаются трансатлантические отношения: обсуждение Гренландии, которое могло бы обострить ситуацию, не комментировалось на саммите, хотя Белый дом отметил, что "различные варианты", включая военное вмешательство, остаются на столе.

Видео дня

Миротворцы в Украине - последние новости

Напомним, что соглашение о гарантиях безопасности предусматривает отправку до 20 тысяч миротворцев в Украину в случае прекращения огня. По итогам саммита в Париже Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

В то же время Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Зато премьер Италии Джорджия Мелони сказала, что ее страна не будет направлять миротворцев в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: