Украина серьезно увеличила выпуск дронов-перехватчиков: Минобороны раскрыло количество

Дроны-перехватчики позволяют сохранить дорогостоящий ракетный ресурс ПВО.

В декабре-январе Министерство обороны вышло на высокий средний показатель в поставках перехватчиков для войск - более 1500 противошахедных дронов в сутки.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль. Он отметил, что это позволило существенно нарастить способности подразделений в противодействии вражеским воздушным целям на разных уровнях - от передовой до защиты тыловых регионов.

Чиновник отметил, что отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence.

"Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тыс. дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок", - сообщил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что дроны-перехватчики в настоящее время являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны. Ведь они позволяют, в частности, сохранять дорогостоящий ракетный ресурс противовоздушной обороны, используя более экономичные средства поражения.

Кроме того, они позволяют повышать плотность противодействия беспилотникам без перегрузки систем ПВО, а также обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

Противовоздушная оборона Украины: новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине очень нужны средства противовоздушной обороны, и президент США Дональд Трамп сказал, что поможет.

По словам главы государства, он передал "соответствующие бумаги с количеством, которое нам нужно и как". Зеленский также отметил, что отдельно он сказал, что мы готовы приобрести все это через программу PURL.

