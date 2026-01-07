Свириденко отреагировала на 'коллапс' во Львове: можно ли отключать свет в больницах

Во Львове от электроэнергии отключали часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Правительство Украины запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что ответственные исполнители, в частности, местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства.

Видео дня

По ее словам, органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности во Львове.

Ситуация со светом - последние новости

7 января мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе ночью от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. По его словам, это произошло из-за изменения подхода к определению критичности предприятий.

Ранее, в декабре 2025 года, правительство приняло ряд решений, предусматривающих уменьшение перечня потребителей, которым нельзя отключать свет даже в условиях дефицита электроэнергии.

Однако энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что украинцам не стоит ожидать ослабления графиков отключений светаиз-за обещанного премьером Юлией Свириденко дополнительного гигаватта электроэнергии для населения.

Вас также могут заинтересовать новости: