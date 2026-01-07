Они не супруги: в ГПСУ раскрыли новые подробности о пророссийском итальянце Рокко

Итальянцу запретили въезд в Украину на фоне оправдания российской агрессии, отметил Андрей Демченко.

Итальянец Рокко, которому запретили въезд в Украину и украинка, которая его сопровождает, не являются супругами, заявил спикер ГПСУ Демченко в эфире "Киев 24".

"Сама женщина, которая ехала с итальянцем, она гражданка Украины. Я часто видел в социальных сетях - не запретили ли мы украинке въезд в Украину. Это абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам вернуться домой. Зато сама женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины. А вернуться вместе с этим мужчиной в обратном направлении", - сказал Демченко.

Он отметил, что государственная пограничная служба обратила внимание на те сообщения, которые распространялись в социальных сетях относительно того, что в Украину едет иностранец с антиукраинскими взглядами. И пункты пропуска были заблаговременно предупреждены об этом.

"По факту имеем то, что человек имеет пророссийские взгляды и оправдывает российскую агрессию. И все это является нарушением законов Украины, на основании чего инспекторы ГПСУ вынесли решение сначала отказать в пересечении границы, а дальше запретить въезд на три года", - добавил Демченко.

Итальянец Рокко: что известно

Ранее в сети возник скандал из-за итальянца, который по дороге в Украину восхвалял российского диктатора Путина. Как сообщила в социальной сети Тһгееԁѕ пользовательница с ником Дарья, мужчина в автобусе рассказывал ей "какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец".

На замечание Дарьи, по ее словам, итальянец заявил, что едет со своей женой, которая является украинкой и разделяет его взгляды. На фоне публикаций Дарьи, ГПСУ сообщила, что отказала итальянцу в пересечении границы. Также там отметили, что иностранцу запретили въезд в Украину сроком на три года.

