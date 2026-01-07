Начнется уже завтра: синоптик предупредила о сложной погоде 8 января

Активный циклон с юга несет к нам осадки и сильный ветер.

8 января погода в Украине заметно испортится. В нашу страну придет активный циклон со снегом и дождями. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, синоптическая ситуация будет сложная.

"Снег на западе, мокрый снег на севере и в Винницкой области, на остальной территории Украины дожди. Осадки будут временами сильными!", - спрогнозировала она.

Также в Украине будет налипание мокрого снега, гололед, гололедица. "Везде усилится ветер до сильного!" - добавила Наталья Диденко.

Температура будет контрастной: на западе -3...-7, на севере -2...+3, в центре -2...+6, на востоке +3...+6, на юге +7...+14 градусов.

"После 9-го января в Украине похолодает!" - предупредила эксперт.

Погода в Киеве - прогноз на 8 января

В Киеве завтра будет мокрый снег и временами дождь. Синоптики предупреждают, что осадки могут быть сильными. Также ожидается сильный северо-восточный ветер. Ночью температура снизится до -4, а завтра днем термометры окажутся в пределах -1...+1 градус.

"Такие бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, усложнять работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах", - добавила Наталка Диденко.

