Мэр Черновцов - известный бизнесмен и владелец ресторанов: откуда у Кличука такое состояние

Городской голова Черновцов Роман Кличук в декларации за 2024 год показал немалое состояние и сбережения, как собственные, так и жены. Кроме того, что на его счетах сотни тысяч долларов и евро, городской голова имеет доли в бизнесе, который процветает на территории города.

Анализ ежегодной декларации за 2024 год Черновицкого городского головы Романа Васильевича Кличука, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 27 марта 2025 года показал, что не так с его декларацией.

1. Недвижимое имущество

Жилье и земельные участки (в собственности и совместной собственности с женой Ларисой). Жилой дом в Черновцах, 523,8 м² - 53 % принадлежит Кличуку, 47 % - жене. Земельный участок в Черновцах, 616 м² - 53/47% в общей собственности. Нежилые помещения в селе Кальновцы (Вижницкий р-н) - два помещения в общей долевой собственности с другим лицом (по 50%). Домохозяйство в с. Великий Рожин (Ивано-Фр. обл.) - дом 87,4 м² в собственности, несколько земельных участков общей площадью более 18 000 м².

2. Финансы: доходы и сбережения

Доход Кличука и членов семьи (за год 2024 г.) Романа Кличука: Заработная плата (мэр): 688 616 грн Проценты в банке: 187 687 грн Жены (Ларисы): Заработная плата (КНП "Центральная городская клиническая больница"): 585 783 грн Заработная плата (ООО "РОМА"): 180 626 грн Проценты: 229 грн Прочие выплаты (от профсоюза): 2 500 грн Несмотря на то, что Роман Кличук и его жена имеют достаточно высокую для среднестатистических украинцев заработную плату - в среднем около 50 тысяч гривен, то их сохранения достаточно существенные и вызывают вопрос, откуда при такой зарплате такое состояние. Наличные и банковские счета Роман Кличук имеет: 6 007 000 грн наличными, 209 300 € наличными, 177 300 $ наличными, 2 132 073 грн на банковских счетах. Жена: 80 000 грн наличными, 16 500 $ наличными, 59 752 грн на счетах.

Это очень весомые суммы по украинским меркам, особенно наличные в валюте и гривне.

Кроме того, мэр Черновцов в 2024 году имел автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 2017 года выпуска, а его жена - LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 года выпуска, в пользовании жены, записанный на ООО "РОМА".

Также Кличук задекларировал наручные часы IWC Schaffhausen ориентировочной стоимостью около 323 000 грн. Кличук также задекларировал доли в украинских компаниях, однако корпоративные права собственности он передал: ООО "РОМА" - доля 70%, стоимость 24 500 000 грн. Показательно, что эта ООО, согласно реестрам, занимается оптовой продажей продуктов и напитков и 22 раза выигрывала тендеры на территории города Черновцы, в том числе поставляла питьевую воду в Черновицкий городской совет. ООО "ГОЙРА ГРУПП" - доля 100 %, стоимость 53 000 000 грн. Согласно реестров, эта ООО зарегистрировала две торговые марки "Бартка" и "Панська гуральня", что является ресторанами на территории города Черновцы, а также на рассмотрении регистрация еще двух ТМ - "Торт черновицкий" и "Морели", что является кондитерским домом в Черновцах. ООО "БРУСНИЦКАЯ МАЦЕСТА" - доля 40 %, стоимость 40 000 грн. Это ООО занимается разработкой месторождения и производством минеральных вод. На базе месторождения функционирует санаторий, предлагающий лечение различных заболеваний. В декларации также фигурируют предприятия, где он является конечным бенефициаром (ГП "ТАЙСТРА ГРУПП", ООО "КАЛИНА-1").

Стоит отметить, что учитывая прибыль со всех бизнесов мэра, действующих в Черновцах и Черновицкой области, можно иметь и такие сбережения. Однако, ч. 4 ст. 12 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" четко запрещает городскому голове совмещать служебную деятельность с другой оплачиваемой работой или предпринимательской деятельностью. Городской голова руководит исполнительными органами совета и распоряжается городским хозяйством.

Если он имеет бизнес, это создает прямой конфликт интересов между личными имущественными интересами и выполнением служебных обязанностей, как видно из тендеров, которые проводятся в Черновцах последние годы полномасштабной войны. По данным Суспільне. Чернигов, до того, как стать городским головой, Кличук более 20 лет был предпринимателем. Когда возглавил город, передал управление своим бизнесом, но остается конечным бенефициаром, в частности, фирмы "Гойра Групп". Также ранее на странице в Facebook сообщал, что отдает зарплату на благотворительность.