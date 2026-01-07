Премьер Канады допустил отправку войск в Украину

Он пообещал поддержку Украине вместе с более чем 30 странами коалиции желающих.

Премьер-министр Канады Марк Карни допустил размещение канадских войск в Украине, отметив, что такая возможность есть.

Как передает CTV News, Карни сказал, что размещение канадских войск на местах - это лишь "возможность" на этом этапе. Он добавил, что участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем, очевидно, если бы мы были сами по себе".

Карни заявил, что начальный вклад Канады может начаться с обучения. Канадские солдаты сейчас обучают украинские войска в Польше в рамках операции "Unifier".

Также канадский премьер заявил, что усилия его правительства по наращиванию военных сил помогут Канаде сыграть определенную роль в обеспечении безопасности Украины после войны.

Он добавил, что генерал Дженни Карриган, начальник Генерального штаба обороны Канады, уже много месяцев ведет переговоры со своими коллегами по коалиции по формированию гарантий безопасности Украины. Министерство обороны подтвердило, что Кариньян участвовала в виртуальной встрече руководителей оборонных ведомств стран коалиции, запланированной за день до саммита лидеров коалиции желающих.

Карни также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который сказал, что восхищается тем, как Канада активизирует поддержку Украины оборудованием и финансовой помощью.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщалось, вчера на встрече коалиции желающих, был заключен проект заявления о поддержке Украины в случае повтороного нападения России. Эти обязательства могут включать: использование военных возможностей; разведывательную и логистическую поддержку; дипломатическую инициативу; принятие дополнительных санкций.

Также предполагается, что члены коалиции продолжат вооружать ВСУ при поддержке США.

