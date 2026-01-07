Путин в церкви заявил, что участники войны исполняют 'святую миссию Господа'

Диктатор поблагодарил церковь за поддержку войны против Украины.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 7 января, когда в РФ официально встречают Рождество, был в церкви, где пообщался с военными и их семьями. Там он заявил, что российские солдаты исполняют "святую миссию Господа". Это следует из информации, опубликованной на сайте президента РФ.

В частности, отмечается, что ночью Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, а по окончанию службы пообщался с присутствовавшими в храме. На видео, которое размещено на сайте, можно увидеть Путина в окружении группы людей, в их числе - мужчины в военной форме. Он обращается к военным и, очевидно, к их женам и малолетним детям.

"Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа Спасителем, потому что он пришел как-то на Землю, для того чтобы спасти всех людей. Вот и воины России, всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения родины и ее людей", – заявил российский лидер.

Обращаясь к детям, он сказал, что нужно гордиться родителями, которые пошли на войну.

"Во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию", – заявил Путин.

Он также отметил "уникальный вклад Русской православной церкви" в сбережение, в том числе патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. По его словам, религиозные организации РФ уделяют "неустанное внимание делам милосердия", а также поддерживают участников и ветеранов войны против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией".

РПЦ - неотъемлемая часть гибридной войны России против Украины

Напомним, Павел Лисянский, доктор философии по политическим наукам, директор Института стратегических исследований и безопасности, заявил, что Русская православная церковь - неотъемлемая часть гибридной стратегии и гибридной войны РФ против Украины. Лисянский подчеркнул, что российские священники активно привлекаются к военной агрессии против Украины - освящают оружие, участвуют в боевых действиях. Также зафиксированы пытки, убийства представителей украинского духовенства и прочее.

