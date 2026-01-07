'Люблю тебя больше всего на свете': Руслана умилила фото с мамой

Артистка редко делится кадрами с родными, но сейчас сделала исключение.

Известная украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко впервые за долгое время показала свою маму.

Артистка опубликовала новую фотографию с мамой Ниной Аркадьевной в Instagram. Оказалось, что сегодня, 7 января, женщина празднует свой день рождения. Звездная дочь решила публично поздравить именинницу.

"Моя вечномолодая, вечнодрайвовая, вечнокрасивая... Моя мама! С днем рождения! Я готова отдать тебе все, чтобы отблагодарить за каждый подаренный тобой мне миг в этой жизни. Я люблю тебя больше всего на свете. Ты - мое солнце, ты - мой ветер, ты - моя земля, ты - мое сердце! Я дышу тобой, я частичка тебя", - трогательно написала исполнительница.

