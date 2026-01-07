'Очень важный вопрос': Зеленский признался, чем будет заниматься Буданов в ОП

Новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с Секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины будут заниматься вопросами возвращения украинцев из российской неволи. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.
Как отметил глава государства, до недавнего времени вопросами по обменам и возвращению в Украину военнопленных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Кирилл Буданов в период занятия должности руководителя Главного управления разведки Минобороны, Служба безопасности Украины и также Андрей Ермак в момент пребывания на должности руководителя Офиса президента.
В этой связи, как подчеркнул Зеленский, человек, который занимает должность руководителя ОП, всегда должен заниматься вопросами возвращения военнопленных, потому что "это очень важный вопрос".
"Поэтому, новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с [секретарем СНБО] Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей переговорной группы", - сказал Зеленский.
Также президент объяснил, с чем связаны паузы в возвращении пленных украинцев на свободу, поскольку с октября этих обменов не было.
"Понятно, с чем связаны паузы. С тем - что для России это давление на Украину", - отметил Зеленский.
В то же время, глава государства добавил, что "Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну".
"А Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный, и поэтому она все это именно тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных", - сообщил президент.
Обмены пленными
Как сообщал УНИАН, в декабре Зеленский заявил, что прилагаются усилия с целью возобновления обмена пленными, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которые удерживаются Россией.
В ноябре Украина и РФ возобновили переговоры по обменам.