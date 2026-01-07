С Цымбалюком, Кузнецовой и Зибровым: в Киеве презентовали комедию 'Испытательный срок'

Мероприятие стало первым допремьерным показом года и объединило десятки звезд и инфлюенсеров.

5 января в киевском кинотеатре "Планета Кино" в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера романтической комедии "Испытательный срок" от 1+1 media и SFERA FILM. Это первый допремьерный показ украинского кино в 2026 году, который объединил десятки звездных гостей и инфлюенсеров. Среди них - актеры фильма Екатерина Кузнецова, Кирилл Парастаев, Татьяна Малкова, Маричка Хоменко, Тарас Цымбалюк, Елена Узлюк, Леся Самаева, Богдан Буйлук, Екатерина Олиферовская, Каролина Пампуха, Варвара Косогор.

Несмотря на зимнюю погоду за окном, вечер прошел в теплой, почти весенней атмосфере: улыбки, объятия и предвкушение истории о любви, которая находит людей даже в самый неожиданный момент. Уже с 8 января фильм выходит в широкий национальный прокат, а билеты на киносеансы уже в продаже.

Модератором мероприятия стал Александр Преподобный, ведущий 1+1 media. К праздничной премьере присоединились создатели фильма и приглашенные звездные гости. Среди них - Павел Зибров, у которого было камео в ленте. По сюжету он появляется в роли самого себя - со всей фирменной харизмой, юмором и, конечно, легендарным образом. Также мероприятие посетили Неля Шовкопляс, Денис Бойко, Елена Лавренюк, Алексей Суровцев, Екатерина Никитина, Вера Кобзарь, Алексей Нагрудный, Макс Девизоров, Дарья Трегубова, Анна Саливанчук, Павел Текучев, Алексей Супрун (Бампер), Константин Грубич с семьей, Игорь Цыганик, Татьяна Злова и другие.

"Никто в этом проекте не был равнодушным к тому, что мы делаем. Все вкладывали душу и мечтали, чтобы эта история стала самой яркой романтической комедией года. Мы очень надеемся, что фильм откликнется зрителям так же, как откликнулся нам - потому что он искренний, современный и создан с большой любовью. Приходите в кино - эта история стоит вашего времени", - отметила продюсер фильма Анна Гончар.

Екатерина Кузнецова, исполнительница главной роли Полины, пришла на мероприятие вместе с близкими. Поздравить дочь с премьерой пришел и Олег Кузнецов, легендарный футболист киевского "Динамо".

"Такой комедии в Украине еще не было! От фильма "Испытательный срок" стоит ожидать много юмора, классных актеров, интересную сюжетную линию, классную музыку и, самое главное, - историю любви, которая будет вдохновлять и не оставит в стороне", - поделилась Екатерина.

Кирилл Парастаев, для которого эта роль стала дебютной в полном метре, добавил:

"Сначала смотрел фильм сквозь призму собственной игры - наблюдал за собой, ловил каждую деталь. Но со временем начал смотреть уже саму историю. И поймал себя на том, что просто вглядываюсь в экран и сижу с улыбкой".

Визуальную и эмоциональную атмосферу вечера дополнили партнеры ленты. Генеральный партнер Bolt позаботился о комфортной логистике гостей. Международный бьюти-бренд Lamel подготовил подарки для посетителей премьеры. robota.ua удивила интерактивами - селфи-зеркалом и прогулками с собакой-роботом. Гостей угощали немецким игристым вином Latinium. Твой Latinium - твои правила!

"Испытательный срок" - это романтическая комедия о карьере, которую не планировали, и чувствах, которые невозможно предугадать заранее. О тех, кто сломался, но не сдался. И о том, что иногда главное испытание - в способности довериться снова.

Главная героиня Полина (Екатерина Кузнецова) - гламурная дочь бизнесмена (Александр Кобзарь), которая привыкла к беззаботной жизни. После измены отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там в течение месяца соревнуется за должность с Романом (Кирилл Парастаев) - амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе.

Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где сложно отличить рабочие задачи от личных чувств. Это романтическая комедия с актуальным юмором о поиске доверия, новые начала и то, как даже самая жесткая конкуренция может неожиданно стать историей любви.

Зрителей также ждет встреча с любимыми актерами на киноэкранах - Вячеславом Довженко, Андреем Исаенко, Ирмой Витовской, Еленой Узлюк, Татьяной Малковой, Иваном Шараном, Маричкой Хоменко, Тарасом Цымбалюком, Дарьей Петрожицкой, Дмитрием Танковичем, Ксенией Мишиной, Виктором Ждановым.

Официальным саундтреком к фильму стала одна из самых популярных песен 2025 года - суперхит группы DREVO "Смарагдове небо". К слову, в фильме зрители также смогут увидеть выступление группы.

В украинский прокат "Испытательный срок" выходит с 8 января, чтобы добавить украинцам немного тепла, юмора и любви в серые январские будни. Также 6 и 7 января состоятся допремьерные показы в Киеве и Черкассах. Купить билеты на просмотр фильма в Киеве 6 января можно по этой ссылке, а также 7-го - по этой ссылке. Билеты для просмотра ленты в Черкассах доступны здесь.

Команда фильма:

Производством ленты занималась группа 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария - Евгений Бургела, режиссер - Ирина Громозда, оператор-постановщик - Владимир Иванов.

Дистрибутор фильма в Украине - B&H Film Distribution.

Генеральный партнер - Bolt.

Партнеры - Международный бьюти бренд Lamel, Медицинский центр "Medical Plaza", компания robota.ua.

Медиапартнеры ленты: Киевстар ТВ, телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ, Viva! - первый журнал о звездах, медиа The Page, Коротко Про, WoMo, Радио Пятница, NRJ Радио, City24.

Следите за официальными страницами фильма в Instagram, Facebook, TikTok, чтобы узнавать новости о первой романтической комедии года.

