Настоящая народная модель: назван самый популярный 'свежепригнанный' автомобиль в 2025 году

С начала года импорт подержанных автомобилей постепенно рос.

В 2025 году на первую регистрацию было подано 278 628 подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 22% больше, чем в 2024 году. Такие данные приводят в Институте исследований авторынка.

С начала года импорт постепенно рос: с 14,5 тысяч в январе до почти 42 тысяч автомобилей сейчас. Последний раз такие объемы видели в 2022 году.

Высокую активность на рынке вызвали "гонки" за электрическими автомобилями. Напомним, с 1 января введен НДС на их импорт, что, как считается, приведет к росту цен на электрокары.

Среди брендов лидером рейтинга стал Volkswagen, общие показатели которого составили 37 217 авто. Одна из причин популярности бренда заключается в том, что он предлагает широкий выбор авто - начиная от бюджетных моделей и заканчивая премиальными кроссоверами.

Одно из главных событий года в этом сегменте - выход в тройку лидеров бренда Tesla, что можно считать главным символом "зеленого" ажиотажа в Украине.

Среди "свежепригнанных" моделей наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf с показателем в 10 665 автомобилей.

Это настоящий народный автомобиль, который ценят за его доступность, надежность и долговечность. Очень близко к нему приблизилась Tesla Model Y (10553 ед.), а третье место довольно символично заняла Tesla Model 3 (9204 ед.).

Ранее стало известно, что в 2025 году отечественный автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковушек - на 17% больше, чем в 2024-м.

По итогам года в тройку самых популярных моделей новых авто попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Самыми популярными брендами стали BYD, Toyota и Volkswagen.

Обнародованный рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов - как "традиционных", так и электрических. Также можно видеть рост популярности китайских авто.

