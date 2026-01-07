Украинцы рассказали, что думают о президентстве Трампа, - опрос

Лишь 14% украинцев считают хорошим для Украины президентство Трампа.

Подавляющее большинство украинцев негативно оценивают президентство Дональда Трампа в США. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный в течение 26 ноября - 29 декабря 2025 года.

Отношение украинцев к президенту США Дональду Трампу

В частности, 74% опрошенных украинцев продолжают считать, что президентство Трампа для Украины является плохим. Как отмечают социологи, в мае-июне прошлого года так считали 72% опрошенных. То есть, за последние полгода ситуация почти не изменилась.

В то же время, хорошим для Украины президентство Трампа считают 14% опрошенных респондентов (ранее было 16%). Еще 12% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Отношение украинцев к политике Европы и США касательно Украины

Как показывает опрос, 55% украинцев продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.

В то же время, 33% опрошенных считают, что Европа устала и давит для несправедливого мира.

Социологи отмечают, что по сравнению с началом октября 2025 года немного выросла доля тех, кто имеет неопределенные взгляды - с 6% до 12% (и за счет этого стало немного меньше и тех, кто считает Европу надежным союзником, и тех, кто так не считает).

При этом, если в случае Европы за последние несколько месяцев есть относительная стабильность, то в случае США продолжается нисходящая тенденция.

В частности, по сравнению с началом октября 2025 года с 52% до 59% стало больше тех, кто считает, что США устали и давят на Украину для уступок России. Зато с 38% до 28% стало меньше тех, кто, наоборот, продолжает считать США надежным союзником.

При этом нынешние показатели хотя и ухудшились, но в течение 2025 года был период, когда восприятие политики США было хуже (худшие показатели были в марте 2025 года).

Динамика доверия украинцев к ЕС, США и НАТО

В частности, Евросоюзу доверяют 48%, не доверяют - 26% (в декабре 2024 года было 46% и 19%). Остальные 25% ответили "трудно сказать наверняка" (в декабре 2024 года было 35%).

В целом, как отмечают исследователи, можно видеть, что ЕС скорее пользуется доверием украинцев.

В то же время значительно ниже показатели доверия к США и к НАТО, которые к тому же демонстрируют существенную нисходящую динамику за год.

Так, США доверяют 18% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют - 52% (рост с 24% в декабре 2024 года). Остальные 30% не смогли определиться со своим мнением.

В случае НАТО 30% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 43% не доверяют (рост с 25%). Остальные 27% не смогли определиться.

Президентство Трампа: последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 января 2025 года Трамп начал свой второй срок президентства в США. До того он множество раз заявлял, что закончит войну России против Украины за 24 часа, однако выполнить свое обещание не смог.

В ноябре 2025 года Трамп начал навязывать Украине "мирный план", который подготовили его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совместно с российской стороной.

Этот план предусматривал односторонние уступки от Украины и никаких уступок со стороны России. Так, среди прочего, речь шла о том, что Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которую не могут захватить российские оккупанты.

Украина не согласилась с положениями первоначальной версии этого плана и активно вела переговоры по его изменению. В частности, между Украиной и США был наработан план из 20 пунктов. Однако, вопросы по территориям и ЗАЭС остались нерешенными.

