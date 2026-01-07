Аэропорт Амстердама отменил минимум 700 рейсов из-за погодного коллапса

Число отмен рейсов будет расти.

Аэропорт Амстердама Схипхол, один из крупнейших в Европе, объявил об отмене как минимум 700 рейсов из-за снега и ветра, пишет The Guardian.

Администрация аэропорта в среду сообщила, что более 1000 человек были вынуждены заночевать в аэропорту из-за задержки рейсов, для них были установлены раскладушки и предложен завтрак.

При этом в аэропорту прогнозируют, что число отмен рейсов будет расти в течение дня.

Во Франции также коллапс из-за снега и льда

Во вторник во Франции в результате дорожно-транспортных происшествий погибли пять человек.

В среду утром в парижском аэропорту Шарль де Голль было отменено около 100 рейсов из-за снегопада и сильного холода, а в аэропорту Орли – еще 40, сообщил министр транспорта Франции.

Работа общественного транспорта в Париже и его окрестностях была приостановлена ​​из-за гололеда на дорогах, хотя большинство линий метро и пригородных поездов работали.

По данным метеорологической службы Météo France, 38 из 96 столичных департаментов страны – материковая часть и Корсика – находятся в состоянии повышенной готовности к сильному снегопаду и гололеду, при этом уже выпало от 3 до 7 см снега.

По данным службы, похолодание было "редкой интенсивности для этого сезона".

Непогода в Европе

Как сообщал УНИАН, Европу накрыла волна арктического воздуха, принеся с собой морозную погоду и интенсивные снегопады, что усложнило путешествия и вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах.

Снегопад закрыл взлетно-посадочные полосы и ограничил работу аэропортов 5 и 6 января, что привело к отмене и задержкам сотен рейсов, а также к широкомасштабным перебоям в железнодорожном и автобусном сообщении в Нидерландах и Франции.

