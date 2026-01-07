Циклон несет в Украину снег и ледяной дождь: синоптик прогнозирует мощный удар стихии

Осадки могут достигать значений сильных, предостерегает Наталка Диденко.

В последнее время в Украине чередуются различные циклоны и уже 8 января к нам придет новый циклон с осадками. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, 7 января, снег будет преимущественно на западе, на севере будет идти мокрый снег, а на остальной территории - преимущественно дождь.

"Уже 8-го января очередной лихой циклончик выскочит, как Филипп из конопли, с юго-запада и принесет в Украину очередные снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Осадки могут достигать значений сильных!" - предупредила она.

Вместе с осадками вероятен гололед, говорит Наталья Диденко. Ситуация на дорогах будет сложной.

Тепло по стране 8 января распределится очень неравномерно. Мороз ожидается на западе, немного на севере и в Винницкой области, а на остальной территории Украины - теплая "плюсовая" погода.

В Украину идет мощная зимняя непогода - что известно

Укргидрометцентр объявил предупреждение - в ближайшие дни в Украине ожидается сложная погода.

В частности, 8-9 числа в западных, Винницкой и Житомирской областях навалит снега, поднимется ветер, будут метели, на дорогах снежный накат и местами снежные заносы.

В Киевской и Черниговской областях в эти дни также будет снежить, и еще будет мокрый снег. Местами будет метель и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Затем, 10 и 11 января, в Украине заметно похолодает. В частности, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура упадет до -14°...-20°, местами до -23°. Днем ожидается -9°...-15°.

