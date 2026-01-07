Три знака Зодиака прощаются с 'черной полосой' в жизни: что их ждет

В перечне есть представители знака Рак.

Начиная с 7 января 2026 года для трех знаков Зодиака становится заметно легче дышать – ощущение, что жизнь постепенно выравнивается, перестает быть иллюзией. Ретроградный Юпитер подталкивает к пересмотру внутренних установок, ожиданий и обещаний, которые когда-то были даны себе, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Этот астрологический период снижает тягу к внешнему росту и достижениям, предлагая сначала восстановить внутреннюю опору и доверие к собственным действиям. Замедление оказывается необходимым этапом: только пройдя его, можно с уверенностью возвращаться к тому, что действительно важно и интересно.

Рак

Вы долго внутренне готовились к событию, которое, возможно, так и не случится, Рак. В воображении оно приобрело пугающие формы, а тревога возникала будто без четкого объяснения.

7 января, под влиянием ретроградного Юпитера, это состояние неожиданно ослабевает. Будто волна светлой и спокойной энергии перекрывает привычный поток беспокойства – игнорировать это ощущение становится невозможно даже вам.

Постепенно приходит понимание: поддержка рядом, и для того чтобы почувствовать ее, достаточно признать сам факт ее существования. Постоянное ожидание худшего лишь истощало вас. В этот день напряжение уступает место доверию, а нервная система получает долгожданную передышку.

Скорпион

Вас не покидает ощущение, что время было использовано не так, Скорпион. Появляется тревожная мысль, что вы могли упустить нечто важное, хотя сформулировать это "нечто" не удается.

Ретроградный Юпитер усиливает это смутное беспокойство: чувство есть, а причины словно ускользают. В такие моменты вы склонны сразу предполагать худшее, даже не имея доказательств.

Однако опасения не подтверждаются. Ничего разрушительного не происходит, и это постепенно становится очевидно. Скорее всего, интуиция просто притормозила вас неслучайно, защищая от поспешных шагов. Вы начинаете осознавать, что ваши внутренние ориентиры и разум работают точнее, чем казалось. Уверенность возвращается, и вместе с ней жизнь начинает ощущаться более устойчивой и гармоничной.

Рыбы

Неопределенность в последнее время давила на вас особенно сильно, Рыбы, прежде всего в вопросах мечты и будущих надежд. Появились сомнения, способны ли ваши желания вообще воплотиться в реальность.

7 января ретроградный Юпитер приносит эмоциональное облегчение. Этот транзит помогает понять, что между вами и ощущением безопасности стоит лишь внутренний диалог, полный тревожных мыслей. Как только вы позволяете себе поверить, что все может сложиться благополучно, беспокойство начинает отступать.

Этот период возвращает веру в собственные силы. Вы словно замечаете, что сами загоняли себя в состояние опустошенности и обесценивания. И именно сейчас наступает момент разворота: вы делаете выбор в пользу радости и надежды. С этого выбора и начинается реальное улучшение жизни.

