Решетника подняли на смех из-за диссертации о шоу 'Холостяк': ведущий отреагировал

Шоумен заявил, что получил научную степень доктора философии.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник, реагируя на активное обсуждение и высмеивание в сети, подтвердил, что защитил диссертацию о романтическом реалити-шоу "Холостяк". По его словам, он даже получил степень доктора философии.

"Признаться, до конца не понимаю иронии по моей диссертации. Правда, вы имеете на то абсолютное право. К тому же я благодарен вам, что наконец-то мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", - написал Решетник в Threads, показав фото.

Ведущий добавил, что работал над диссертацией далеко не один год.

"Я действительно закончил университет на отлично, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь… как писать научную работу и в прошлом году - наконец защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии", - заверил Григорий Решетник.

Ведущий акцентировал, что он 15 лет причастен к созданию "самого популярного реалити":

"И я рад, что удается быть не только теоретиком, но и практиком. студенты говорят, что гордятся своим преподавателем, и для меня это самая большая ценность".

Тем временем в сети продолжают с юмором обсуждать новость о защите диссертации, пользователи активно делятся шутками и мемами.

Как известно, Григорий Решетник ведет украинскую версию романтического реалити-шоу "Холостяк" начиная со второго сезона.

Недавно состоялся финал уже 14-го сезона проекта, главным героем которого был украинский актер Тарас Цымбалюк.

