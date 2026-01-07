'Укрзализныця' запускает платный интернет в поездах дальнего следования

Доступ к Wi-Fi в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки.

Государственная "Укрзализныця" запускает пилотный проект по подключению к интернету поездов дальнего следования. В тестовом режиме оборудовали доступом к Wi-Fi один из флагманских поездов сообщением Киев-Рахов.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, в поезде "Гуцульщина" №95/96 Киев – Рахов доступ к сети теперь будут иметь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.

Отмечается, что 10 минут бесплатного доступа для каждого позволят протестировать услугу и в случае необходимости отправить срочные сообщения.

"Полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, причем 5 Гб - без каких-либо ограничений по скорости", - отметили в УЗ.

Оплату можно осуществить онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay.

В УЗ отметили, что технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах.

Если проект будет иметь стабильный спрос, компания масштабирует его на другие поезда через конкурс на поставку услуги.

