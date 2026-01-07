Археологи в Британии нашли 'необыкновенную' боевую трубу железного века: что их удивило

Находка связана с легендарной королевой-воительницей Боудиккой.

В Норфолке, Британия, археологи обнаружили "необыкновенную" боевую трубу железного века, которая, возможно, связана с кельтским племенем, возглавляемым легендарной королевой-воительницей Боудиккой, в период их борьбы с вторгшейся римской армией.

Как пишет The Guardian, бронзовая труба, или карникс, является третьей из когда-либо найденных в Британии и наиболее полным экземпляром, обнаруженным где-либо в мире.

Карникс, выполненный в форме рычащего дикого животного, крепился на длинном мундштуке высоко над головами воинов, позволяя издавать звуки для запугивания врага в бою. Он был обнаружен прошлым летом во время раскопок в рамках подготовки к строительству нового жилого комплекса в западном Норфолке, среди коллекции военных предметов железного века, которая также включала бронзовый боевой штандарт в виде головы кабана – уникальную находку в Британии – и пять наверший для щитов.

Интересно, что место обнаружения клада находится на территории иценов, британского племени, которое в 60 году н.э. подняло ожесточенное, но в конечном итоге обреченное на провал восстание под предводительством Боудикки против римской армии. Археологи полагают, что клад был захоронен в I веке н.э.

Марк Хинман, исполнительный директор Pre-Construct Archaeology, эксперты которой сделали это открытие, сказал, что клад – это "находка, которая случается раз в жизни, раз в карьере".

"Я занимаюсь археологией более 40 лет и никогда не видел ничего подобного", - говорит он.

При этом возможная связь находки с одной из немногих известных фигур британского железного века, Боудиккой, делает находку еще более особенной, сказал он.

"Почти наверняка предметы были захоронены в I веке нашей эры, и это приближает нас к иценам и к Боудикке. Они настолько высокого качества, что… любые важные люди из иценов и других групп знали бы эти предметы".

Недавно обнаруженный карникс, по словам Хинмана, демонстрирует признаки ремонта, что указывает на его длительное использование. Хотя он был частично разобран перед захоронением, а навершия щита были аккуратно установлены сверху, "весь колокол и головка относительно целы – и это единственный найденный экземпляр, у которого не были сняты "ушки".

